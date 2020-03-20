Uludağ Üniversitesinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları sürdürülüyor.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, YÖK'ten gelen talimatlar doğrultusunda Coronavirüs Salgını Danışma Kurulu (BUÜ COV-COM) oluşturduklarını ve virüsle mücadele programının bu kurul tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, tedbirler kapsamında öncelik verilen Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi önünde hastaların triajlarının sağlandığı, acil servisin yan tarafındaki bölümde izolasyon odaları hazırlandığı aktarıldı.

Çalışmaların çok yönlü sürdürüldüğünü belirten BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, kampüs içindeki tüm sosyal alanların, ortak kullanım yerlerinin ve yemekhanelerin dezenfekte edildiğini belirtti. Yemekhanede şeritler çekilip masalar arasındaki mesafelerin açıldığını duyurulan Prof. Dr. Kılavuz, kütüphane ve diğer iç mekanların da en yakın zamanda dezenfekte işlemine tabi tutulacağını ifade etti.

Rektör Kılavuz, devam eden çalışmaları ve alınacak önlemleri güncel olarak internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurmaya devam edecekleri bilgisini de paylaştı.