Uludağ Yeni Yıla Havai Fişeklerle Merhaba Dedi
45 dakika önce
Uludağ yeni yıla havai fişeklerle merhaba dediBURSA - Kış ve kayak turizmin gözde mekanlarından Uludağ, havai fişek eşliğinde 2019'a merhaba dedi.
Uludağ
yeni yıla havai fişeklerle merhaba dedi
BURSA - Kış ve kayak turizmin gözde mekanlarından Uludağ, havai fişek eşliğinde 2019'a merhaba dedi.
Kış ve kayak turizminin önemli yerlerinden olan Uludağ, havai fişek ve eğlence ile yeni yıla girdi. Uludağ birinci bölgede bulunan kayak pistlerinde düzenlenen havai fişek gösterilerinin ardından müzik eşliğinde eğlenen vatandaşlar yeni yılı doyasıya kutladı. Kar
kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı Uludağ'da tatilciler -10 derecede yeni yılın coşkuyla karşıladı. Otellerde yüzde 100'lük doluluk oranı olduğu öğrenilirken, günü birlikçiler de araçlarıyla Uludağ'a akın etti.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:48 Kaynak: İHA
Dünya Yeni Yılı Karşılıyor! İşte Ülkelerin Muhteşem Kutlama Görüntüleri
2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
Trump, Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Konuya Son Noktayı Koydu!
Ünlü Sunucu, İç Çamaşırlı Fotoğrafıyla Kendine Hayran Bıraktı