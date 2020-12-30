Uludağ, yılbaşına karsız girecek - Son Dakika

Uludağ, yılbaşına karsız girecek

30.12.2020 12:54
Uludağ, yılbaşına karsız girecek, System.String[]

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, geçen yıllarda yılbaşı öncesi yağan kar, bu yıl yağmadı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, geçen yıllarda yılbaşı öncesi yağan kar, bu yıl yağmadı. Bir otelin büro müdürü Harbi Türk, otellerdeki doluluk oranının yüzde 20 seviyelerinde olduğunu belirterek, "Otellerdeki hazırlıklarımız tamamlandı. Pandemi ve kısıtlama kurallarına uygun olarak yılbaşına gireceğiz" dedi.

Yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı tatili için uğrak noktası olan Uludağ'da, beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Yılbaşına pandeminin gölgesinde girecek olan Uludağ'daki otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 20 seviyelerine ulaştı. 2020 yılbaşında kar kalınlığının 1 metre olduğu Uludağ'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bu yılbaşına kar yağmadan girilecek.

Yılbaşı programları tamamlanan otellerdeki misafirler, saat 22.00'ye kadar kendileri için hazırlanan yılbaşı yemeğini müzik olmadan yiyebilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hiçbir eğlenceye izin verilmeyecek olan Uludağ'da denetimler ise jandarma ekiplerince yapılacak. 'İSTEDİĞİMİZ KAR YAĞMADI'Yılbaşında misafirlerinin çocuğunu yabancı turistlerin oluşturduğunu söyleyen Uludağ Karinna Otel Ön Büro Müdürü Harbi Türk, "Kar yağmaması ve pandemi nedeniyle fiyatlar geçtiğimiz yıllara göre daha hesaplı" dedi. Kötü geçen 2020 yılını geride bırakacaklarını söyleyen Harbi Türk, "Bu yılın Uludağ'a da olumsuz bir etkisi oldu. Maalesef alışık olduğumuz karlı yılbaşı geçiremeyeceğiz. Yılın son günlerindeyiz ama istediğimiz kar yağmadı. Havalar soğumadı. Bunun etkisi var. Önümüzdeki günlerde kar yağışını bekliyoruz. Bu konuda umutsuz değiliz. Yılbaşı için hazırlıklarımızı yaptık. Pandemi yasakları çerçevesinde misafirlerimizi ağırlayacağız. Misafirlerimiz çoğunlukla yabancı. Müzik olmadan, kuralların gerektirdiği şekilde bir yılbaşı programımız olacak" dedi.'KAR OLMAMASINA RAĞMEN ULUDAĞ'I TERCİH EDENLER VAR'Otel doluluk oranının yüzde 20 seviyelerinde olduğunu belirten Harbi Türk, "Uludağ yılbaşında konaklamak ve kutlamak isteyenlerin vazgeçilmez yeri. Ancak bu yıl bir sürü etken var. Öncelikle yeni yıla karsız giriyoruz. Ona rağmen yıllardır burada olmak isteyen misafirlerimiz var. Onlar çeşitli otellerde konaklamalarını yapıyorlar. Otelimiz ve tesislerimiz açık. Buraya gelip de kar olmamasına rağmen burada olmak isteyen birçok misafirimiz var. Onlar da burayı tercih ettiler. İlla bir eğlence olması şart değil. 'Ben bu yıl yılbaşında Uludağ'da olayım' diyen misafirlerimiz burayı tercih ettiler. 4 gün burada geçirmeyi tercih edenler otellere geldi. Yılbaşı gecesi kurallara uygun olarak misafirlerimiz yemek yiyecek. Yemek saatinin bitiminde ise odalarına geçecekler" diye konuştu.'YILLARDIR BURADAYIM İLK KEZ BU DÖNEMDE KAR OLMADIĞINI GÖRDÜM'

Uludağ'a bu tarihte kar yağmamasının farklı bir durum olduğunu belirten Türk, "Ben çok uzun yıllardır burada olan birisiyim. Ancak bu durumu ilk kez yaşıyorum. Mayıs ayında burada kar vardı ama aralık ayında böyle bir şey yaşıyoruz. Buruk gözüküyor ama işimiz gereği misafirlerimizi ağırlıyoruz. Onları mutlu etme adına her şeyi yapıyoruz. Kar yok ama Uludağ başlı başına bir marka. Buranın doğası farklı. Misafirlerimiz doğa yürüyüşlerine çıkıyor. Geçtiğimiz yıla göre bu dönemde konaklayacak misafirlere çeşitli kampanyalar yaptık. Belli avantajlar oldu" şeklinde konuştu.


Uludağ, yılbaşına karsız girecek
Uludağ, yılbaşına karsız girecek
Uludağ, yılbaşına karsız girecek
Uludağ, yılbaşına karsız girecek
Uludağ, yılbaşına karsız girecek
Uludağ, yılbaşına karsız girecek
Uludağ, yılbaşına karsız girecek
Uludağ, yılbaşına karsız girecek
Uludağ, yılbaşına karsız girecek
Uludağ, yılbaşına karsız girecek

Yılbaşı, Turizm, Uludağ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uludağ, yılbaşına karsız girecek - Son Dakika


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