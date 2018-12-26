Uludağ Yolu'nda Kartpostallık Kar Manzarası
2 saat önce
Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kalınlığı 70 santimetreye ulaşırken beyaza bürünen dağ yolu, drone ile havadan görüntülendi.
Türkiye
'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ
'da kalınlığı 70 santimetreye ulaşırken beyaza bürünen dağ yolu, drone ile havadan görüntülendi.
Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, dün öğle saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı ile kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştu. Zirve beyaz örtüyle kaplanırken dağ yoluda beyaza büründü. Kar
yağışının ardından beyaza bürünen ve kartpostallık görüntüler oluşturan Bursa-Uludağ yolu, drone ile havadan görüntülendi. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:30 Kaynak: DHA
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