Son Dakika Haberleri: Uludağ Yolunda 2.5 Kilometrelik Trafik

Uludağ Yolunda 2.5 Kilometrelik Trafik

1 saat önce

Uludağ yolunda 2.5 kilometrelik trafik Hafta sonu Uludağ'da yoğunlukBURSA - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Uludağ yolunda 2.5 kilometrelik trafik
Hafta sonu Uludağ'da yoğunluk

BURSA - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Pistler dolup taşarken, milli park girişinde 2.5 kilometrelik araç kuyruğu yaşanıyor.
Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Zirveye çıkmak isteyen sürücüler, milli parklar girişinde yoğun trafik ile karşılaştı. Milli parklar girişinde 3 gişe çalışmasına rağmen 2.5 kilometrelik kuyruk oluştu. Yoğun araç kuyruğunun ardından milli parklarda kuş uçurtmayan jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor. Gelen araçların kar lastiği olup olmadığını kontrol eden ekipler, araçları sorguladıktan sonra zirveye yolluyor.
Pistler doldu
Öte yandan sömestr tatilinde pistlerde doldu. Uludağ'a yoğun ilgi gösteren tatilciler kayak yaparak, karın tadını çıkartıyor. Ara ara kar yağışının etkili olduğu zirvede kar kalınlığı 153 santimetre olarak ölçüldü. Ara ara kar yağışının etkili olduğu zirvede en yüksek sıcaklık eksi 1, en düşük ise eksi 9 olarak ölçüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:17 Kaynak: İHA

Uludağ, Genel
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