Uludağ yolunda araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Uludağ yolunda araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

26.02.2022 09:53

Uludağ yolunda araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Bursa Uludağ yolunda etkili olan kar yağışı ve sis sonucu iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Uludağ yolunda araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

BURSA - Bursa Uludağ yolunda etkili olan kar yağışı ve sis sonucu iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kış Turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun sis nedeniyle birbirini göremeyen iki araç yerlerin karlı kaplı olması sonucu duramayarak kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si Arap turist olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Uludağ yolunda araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Uludağ yolunda araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Uludağ yolunda araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Uludağ yolunda araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Uludağ yolunda araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Uludağ yolunda araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

YORUMLAR
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Tragger, Uludağ, Bursa, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uludağ yolunda araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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