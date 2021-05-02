Uludağ yolunda devasa domuz şoke etti - Son Dakika

Uludağ yolunda devasa domuz şoke etti
02.05.2021 10:21
Uludağ yolunda devasa domuz şoke etti Uludağ yolunda ölü olarak bulunan devasa domuz görenleri şoke etti.
Uludağ yolunda devasa domuz şoke etti
BURSA - Uludağ yolunda ölü olarak bulunan devasa domuz görenleri şoke etti. Dom dom kurşunu ile vurulduğu tahmin edilen domuz, Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından karayolundan kaldırıldı.
Uludağ yolunda bulunan domuz, görenleri hayret düşürdü. Ormanda aç kalan domuz, yiyecek bulmak için kent merkezine doğru indi. Dağ yolu Alacahırka Kireç Ocakları Mevkii'nde vatandaşlar tarafından dom dom kurşunu ile vurulduğu tahmin edilen domuz yolun karşısına geçmek isterken yığılıp kaldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Osmangazi Belediye ekipleri domuz leşini alarak yem için hayvanlara götürdü.
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