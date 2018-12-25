Uludağ Yolunda Kar Nedeniyle Araçlar Yolda Kaldı
1 saat önce
BURSA'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
BURSA'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa- Uludağ
yolunda çok sayıda araç yolda kaldı.
Bursa'nın özellikle yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve tipinin hakim olduğu Bursa-Uludağ yolunda araçlar yolda kaldı. Bazı araçların kara saplandığı görülürken, maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Karayolları ve belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçları ile karla mücadeleyi sürdürürken, jandarma ekipleri de Uludağ'a çıkmak isteyen araç sürücülerinin zincirsiz yola devam etmesine izin vermiyor.
- Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:59 Kaynak: DHA
İDO ve BUDO, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti
Bursa'da Sağlık Çalışanları 2 bin 425 Lira Promosyon Alacak
Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı
Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı