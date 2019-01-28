Uludağ Yolunda Kaza: 1 Ağır Yaralı
1 saat önce
Uludağ yolunda TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Ö. ağır yaralandı.
BURSA- Uludağ
yolunda TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Ö. ağır yaralandı.
Kaza, Uludağ yolu Doğancı Barajı mevkiinde meydana geldi. Orhaneli
ilçesine gitmekte olan Mehmet Ö. yönetimindeki 16 LMR 11 plakalı otomobil karşı yönden gelen Harun İnce yönetimindeki 41 RP 196 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücü Mehmet Ö. olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarma
ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
- Orhanelibursa
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:09 Kaynak: DHA
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