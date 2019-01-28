Son Dakika Haberleri: Uludağ Yolunda Kaza: 1 Ağır Yaralı

Uludağ Yolunda Kaza: 1 Ağır Yaralı

1 saat önce

Uludağ yolunda TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Ö. ağır yaralandı.

Uludağ Yolunda Kaza: 1 Ağır Yaralı, System.String[]
BURSA- Uludağ yolunda  TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Ö. ağır yaralandı.

Kaza, Uludağ yolu Doğancı Barajı mevkiinde meydana geldi. Orhaneli ilçesine gitmekte olan Mehmet Ö. yönetimindeki 16 LMR 11 plakalı otomobil karşı yönden gelen Harun İnce yönetimindeki 41 RP 196 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücü Mehmet Ö. olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

- Orhanelibursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:09 Kaynak: DHA

Orhaneli, Uludağ, Güncel
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