Uludağ Yolunda Otobüs Devrildi, Çok Sayıda Yaralı Var
1 saat önce
Bursa'da Uludağ yolunda otobüs kazası meydana gelirken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Bursa
'da Uludağ
yolunda otobüs kazası meydana gelirken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Yeni açılan Uludağ yolunun Doburca mevkiinde otobüs devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bahse konu yol daha önce de otobüs kazaları sebebiyle trafiğe kapatılmıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği bildirildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:27 Kaynak: İHA
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