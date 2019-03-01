Son Dakika Haberleri: Uludağ Yolunda Otobüs Devrildi, Çok Sayıda Yaralı Var

Uludağ Yolunda Otobüs Devrildi, Çok Sayıda Yaralı Var

1 saat önce

Bursa'da Uludağ yolunda otobüs kazası meydana gelirken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Uludağ Yolunda Otobüs Devrildi, Çok Sayıda Yaralı Var, System.String[]
Bursa'da Uludağ yolunda otobüs kazası meydana gelirken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Yeni açılan Uludağ yolunun Doburca mevkiinde otobüs devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bahse konu yol daha önce de otobüs kazaları sebebiyle trafiğe kapatılmıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği bildirildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:27 Kaynak: İHA

Bursa, Uludağ, 3. Sayfa
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