Uludağ Yolunda Otobüs Kazası Çok Sayıda Yaralı Var (2)
55 dakika önce
Bursa' da tur otobüsünün Uludağ kayak merkezinden dönüşte Dobruca mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yan yattığı, kazada yaralananlar olduğu bildirildi.
Bursa
' da tur otobüsünün Uludağ
kayak merkezinden dönüşte Dobruca
mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yan yattığı, kazada yaralananlar olduğu bildirildi..
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:01 Kaynak: DHA
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