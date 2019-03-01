Son Dakika Haberleri: Uludağ Yolunda Otobüs Kazası Çok Sayıda Yaralı Var (2)

Uludağ Yolunda Otobüs Kazası Çok Sayıda Yaralı Var (2)

55 dakika önce

Bursa' da tur otobüsünün Uludağ kayak merkezinden dönüşte Dobruca mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yan yattığı, kazada yaralananlar olduğu bildirildi.

Uludağ Yolunda Otobüs Kazası Çok Sayıda Yaralı Var (2), System.String[]
Bursa' da tur otobüsünün Uludağ kayak merkezinden dönüşte Dobruca mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yan yattığı, kazada yaralananlar olduğu bildirildi..

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:01 Kaynak: DHA

Dobruca, Bursa, Uludağ, Güncel
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