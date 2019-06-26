Son Dakika Haberleri: Uludağ yolunda tesiste çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Uludağ yolunda tesiste çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

1 saat önce

BURSA'da Uludağ yolunda bir restoranda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradan söndürüldü.

Uludağ yolunda tesiste çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü, System.String[]
BURSA'da Uludağ yolunda bir restoranda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradan söndürüldü.
Bursa-Uludağ yolu İnkaya mevkiinde bulunan bir restoranda saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisi sararken, çevre sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu ormanlak alana sıçramadan söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında, tesis kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:53 Kaynak: DHA
İtfaiye, Bursa, Uludağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihi eser kaçakçıları 1 milyon 750 bin dolarlık İncil'i satmaya çalışırken suçüstü yakalandı Korkunç kazada, yaralı sürücüyü gören kadın ellerini açıp dua etti Bursa'da ucuz ekmek satan fırıncıya meslektaşları dava açtı Sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti! Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 06:19:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ yolunda tesiste çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]