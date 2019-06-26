Uludağ yolunda tesiste çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
1 saat önce
BURSA'da Uludağ yolunda bir restoranda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradan söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:53 Kaynak: DHA
BURSA'da Uludağ
yolunda bir restoranda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradan söndürüldü.
Bursa-Uludağ yolu İnkaya mevkiinde bulunan bir restoranda saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisi sararken, çevre sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Jandarma
ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu ormanlak alana sıçramadan söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında, tesis kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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