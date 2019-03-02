Uludağ Yolunda Tur Otobüsünün Devrilmesi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Bursa'da 2'si ağır 48 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasına ilişkin, "Uludağ'da bir otobüs devrildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Bursa'da 2'si ağır 48 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasına ilişkin, "Uludağ'da bir otobüs devrildi. İçerisinde öğrenciler ve ağır yaralılar var. Bakıyorsunuz kaçak tur. Araba kaçak, acente kaçak, organizasyonu yapan kaçak. Bunu yapan organizasyon resmi bir okul. Resmi okul, resmi olmayan birtakım işler yapıyor." dedi.



Kayseri'de bir otelde düzenlenen TÜRSAB Kayseri Seyahat Acenteleri Buluşması'nda konuşan Bağlıkaya, turizmin dünya çapında her yıl yüzde 6 büyüdüğünü söyledi.



Firuz Bağlıkaya, turizm sektörünün ülke ekonomisi için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Dünya turizminin toplam hareketi 1,4 milyar, bunun 700 milyonu bizim çevremizde. Yani dünya turizminin yarısı bizim burnumuzun dibinde. Avrupa'daki turist hareket sayısı 700 milyon. Biz bu 700 milyondan 40 milyonunu alıyoruz. Daha alacak çok yolumuz ve yapacak çok işimiz var. 2016 yılında biz alternatif pazarımızın olmamasının ceremesini çektik. Bir huzursuzluk ve karmaşadan dolayı turist sayılarımız 26 milyonlara geriledi. Almanya'dan satılan paket sayısı 45 milyon, bize gelen daha 4,5 milyon. Bütün konuşmalarda şöyle bir şey hissediyorum; 'Avrupa bitti. Yeni yerlere bakalım'. Öyle bir şey yok. Rusya'daki turizm hareketinin yüzde 11'i, Almanya'dakinin yüzde 10'u, İngiltere'dekinin yüzde 2'si Türkiye'ye geliyor. Yapacak çok işimiz var."



Uludağ'da tur otobüsünün devrilmesi



Bağlıkaya, Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsünün Uludağ yolunda devrilmesi sonucu 2'si ağır 48 kişinin yaralandığı kazayla ilgili sıkıntılı bir sürecin yaşandığına değindi.



"Turizm, turizmcilere bırakılmayacak kadar ciddidir." diyen Firuz Bağlıkaya, "Dün elim bir kaza yaşandı. Uludağ'da bir otobüs devrildi. İçerisinde öğrenciler ve ağır yaralılar var. Bakıyorsunuz kaçak tur. Araba kaçak, acente kaçak, organizasyonu yapan kaçak. Bunu yapan organizasyon resmi bir okul. Resmi okul, resmi olmayan birtakım işler yapıyor." diye konuştu.



Soru cevap bölümünün ardından sona eren programa, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, Emrah Karayel ve İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ile çok sayıda davetli katıldı.

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