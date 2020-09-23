Uludağ yolundaki kaçak kafeterya yıkıldı - Son Dakika

Uludağ yolundaki kaçak kafeterya yıkıldı

Uludağ yolundaki kaçak kafeterya yıkıldı Osmangazi Belediyesi, Uludağ yolu üzerinde kafe olarak faaliyet gösteren kaçak prefabrik yapıyı yıktı.

Uludağ yolundaki kaçak kafeterya yıkıldı

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Uludağ yolu üzerinde kafe olarak faaliyet gösteren kaçak prefabrik yapıyı yıktı.

İlçenin dört bir yanındaki kaçak yapıları tespit ederek yıkan Osmangazi Belediyesi, Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'ı kaçak yapılardan temizlemek adına hummalı bir çalışma yürütüyor. Uludağ yolu üzerinde Milli Emlak'a ait arazi üzerinde yer alan prefabrik yapının kafe olarak faaliyet gösterdiğini tespit eden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kaçak işletmenin yıkılması için çalışma başlattı. Sabah erken saatlerde bölgeye giden belediye ekipleri, ilk olarak ruhsatsız kafe içerisindeki eşyaları boşalttı. Belediye ekiplerinin, eşyaları dışarı çıkartmasının ardından prefabrik yapı iş makinesi ile yerinden sökülerek taşıma aracına yüklendi. Kaçak kafenin etrafına örülen duvarlar ise iş makinesi ile yıkıldı.

Yıkımların devam edeceğini ve kaçağa taviz verilmeyeceğini belirten belediye yetkilileri, vatandaşlardan ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyardı. Osmangazi'de kaçak yapılaşmaya kesinlikle tolerans gösterilmeyeceğini vurgulayan yetkililer, ayrım gözetmeksizin kanunların uygulanacağını söyledi.

Uludağ yolundaki kaçak kafeterya yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Prefabrik, Uludağ, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uludağ yolundaki kaçak kafeterya yıkıldı - Son Dakika

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