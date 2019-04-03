Uludere Belediye Başkanı Ürek, Mazbatasını Aldı

AK Parti'den Uludere Belediye Başkanı seçilen Sait Ürek, mazbatasını aldı.

AK Parti'den Uludere Belediye Başkanı seçilen Sait Ürek, mazbatasını aldı.



Ürek, beraberinde bir grup partiliyle geldiği İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını aldıktan sonra geçtiği Uludere Belediyesi'nde başkan vekili Kaymakam M.Fatih Yakınoğlu ile görüştü.



Görev süreleri boyunca ilçe halkına en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirten Yakınoğlu, vatandaşların hayallerinin birçoğunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Ürek ise Yakınoğlu'nun iki yıldır görevlendirmeyle ilçeye büyük hizmetler verdiğini söyledi.



Seçimlerde ilçe halkının teveccühünü aldıklarını ifade eden Ürek, şöyle konuştu:



"Uludere halkı tercihini hizmetten yana kullanmıştır. Uzun yılların ardından bu görev bize nasip oldu. İnşallah bu 5 yıllık dönemde kaymakamımızdan aldığımız bayrağı daha da ileriye götürerek onları güzel hizmetlerle buluşturacağız. Bunun için inançlıyız ve kendimize güveniyoruz."

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