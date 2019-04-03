Son Dakika Haberleri: Uludere Belediye Başkanı Ürek, Mazbatasını Aldı

Uludere Belediye Başkanı Ürek, Mazbatasını Aldı

32 dakika önce

AK Parti'den Uludere Belediye Başkanı seçilen Sait Ürek, mazbatasını aldı.

Uludere Belediye Başkanı Ürek, Mazbatasını Aldı, System.String[]
AK Parti'den Uludere Belediye Başkanı seçilen Sait Ürek, mazbatasını aldı.

Ürek, beraberinde bir grup partiliyle geldiği İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını aldıktan sonra geçtiği Uludere Belediyesi'nde başkan vekili Kaymakam M.Fatih Yakınoğlu ile görüştü.

Görev süreleri boyunca ilçe halkına en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirten Yakınoğlu, vatandaşların hayallerinin birçoğunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ürek ise Yakınoğlu'nun iki yıldır görevlendirmeyle ilçeye büyük hizmetler verdiğini söyledi.

Seçimlerde ilçe halkının teveccühünü aldıklarını ifade eden Ürek, şöyle konuştu:

"Uludere halkı tercihini hizmetten yana kullanmıştır. Uzun yılların ardından bu görev bize nasip oldu. İnşallah bu 5 yıllık dönemde kaymakamımızdan aldığımız bayrağı daha da ileriye götürerek onları güzel hizmetlerle buluşturacağız. Bunun için inançlıyız ve kendimize güveniyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:28 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı AK Parti'den, İmamoğlu'nun Sözlerine Tepki: Bu Sürecin Durdurulmasını Neye Dayanarak İstiyor? Batman'da 2 Gündür Aranan 3 Yaşındaki Fatih'in Cansız Bedeni Bulundu İller Bankası'na En Borçlu Belediye Bursa
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 16:00:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludere Belediye Başkanı Ürek, Mazbatasını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]