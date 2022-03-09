Uludere Belediye Başkanı Ürek'ten sınavlara hazırlanan öğrencilere kitap desteği - Son Dakika

Uludere Belediye Başkanı Ürek'ten sınavlara hazırlanan öğrencilere kitap desteği

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesi Belediye Başkanı Sait Ürek, halk eğitim müdürlüğünde sınavlara hazırlanan 200 öğrenciye soru bankası seti hediye etti.

Şırnak'ın Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, ilçe genelinde sınavlara hazırlanan ve maddi durumu iyi olmayan yüzlerce öğrenciye soru bankası kitap setlerini hediye etti. Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ile beraber okul okul dolaşıp öğrencilere kitap dağıtan Başkan Ürek, öğrenciler için her daim hazır olduklarını söyledi. Sınavlara hazırlanan öğrencilerin kitap talepleri olduğunu belirten Ürek, her zaman olduğu gibi bu günde öğrencilerle beraber olduklarını ve onlar için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.