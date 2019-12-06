Son Dakika Haberleri: Uludere Belediyesi'nden öğrencilere kışlık bot ve mont yardımı
Son Dakika Güncel Uludere Belediyesi'nden öğrencilere kışlık bot ve mont yardımı - Son Dakika

Uludere Belediyesi'nden öğrencilere kışlık bot ve mont yardımı

6 saat önce

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, maddi durumu düşük öğrencilere kışlık bot ve mont hediye etti.

Uludere Belediyesi'nden öğrencilere kışlık bot ve mont yardımı, System.String[]

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, maddi durumu düşük öğrencilere kışlık bot ve mont hediye etti.


Uludere Belediyesi tarafından alınan kararla ilk ve ortaokul öğrencilerine 500 mont 500 bot yardımı yapıldı. Belediye Başkanı Sait Ürek, ilçe merkez ve köylerde eğitim gören çocukların üşümemesi için bot ve mont siparişi verdi. İlçeye gelen yardım kolileri belediye personelleri tarafından hazırlandıktan sonra evlerine götürüldü.


Belediye Başkanı Sait Ürek, daha kaliteli bir eğitim için topyekun çalıştıklarını söyledi. Ürek, "İlçe genelinde 10 bine yakın öğrencimiz var belediye olarak yardıma muhtaç öğrencilerin belirlenmesi için Milli Eğitim Müdürümüze böyle bir proje yapmak istiyoruz siz bize isim ve yaş grubu getirin biz belediye olarak destek çıkalım dedik. Sağ olsunlar ilçe ve köylerimizin tamamında 500 mont 500 bot sayımı aldık ve bunun siparişin verdik. Bu koliler ilçeye gelince diğer öğrencilerde üzülmesin diye evlerine gönderdik. Bu proje sayesinde yüzlerce öğrencimizin yüzü gülmüş oldu, çok mutluyuz. Eğitimin olmadığı bir memlekette gözyaşı vardır bu yüzden eğitim ve öğretime sürekli tam destek vereceğiz inşallah" dedi. - ŞIRNAK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:29 Kaynak: İHA
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