Selvi Kılıçdaroğlu, Uludere Ziyaretini Değerlendirdi: "Adaletin Yerine Gelmediğini Düşünüyorlar, Sabırla Onu Bekliyorlar" - Son Dakika
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Selvi Kılıçdaroğlu, Uludere Ziyaretini Değerlendirdi: "Adaletin Yerine Gelmediğini Düşünüyorlar, Sabırla Onu Bekliyorlar"

04.08.2022 17:11

Uludere'de 28 Aralık 2011’de hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte ziyaret eden Selvi Kılıçdaroğlu, “Adaletin yerine gelmediğini düşünüyorlar, sabırla onu bekliyorlar" dedi.

Haber: ŞEYMA PAŞAYİĞİT - Kamera: AZİZ METİN TURAN

Uludere'de 28 Aralık 2011'de hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte ziyaret eden Selvi Kılıçdaroğlu, "Adaletin yerine gelmediğini düşünüyorlar, sabırla onu bekliyorlar" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, 2011'de hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarını bugün evlerinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, sabah 10.30'da Şerafettin Elçi Havalimanı'nda "Hak, hukuk, adalet" sloganları ile karşılandı.

Kılıçdaroğlu, saat 12.50'de Uludere'ye geldi ve Uludere katliamında yaşamını yitiren 34 kişinin ailesiyle görüştü. Kılıçdaroğlu, taziye dileklerini iletti; aileler ise adalet aradıklarını anlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Uludere Alt Komisyonu'nda görev yapmış olan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de eşlik etti.

Uludere katliamında yaşamını yitirenlerin ailelerini CHP Lideri ile birlikte ziyaret eden Selvi Kılıçdaroğlu, ANKA Haber Ajansı'na "Adaletin yerine gelmediğini düşünüyorlar, sabırla onu bekliyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu da aileler ile birlikte yaptığı açıklamada "Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim. Adalet olmalı, olay aydınlatılmalı. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir. Anneler evlat acısı ile hala ama hala yaşıyorlar ve adalet istiyorlar bizden. Biz bu adaleti sağlayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu daha sonra Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde şehit olan korucu Kerem Mehmetoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu ve başsağlığı dileklerini iletti.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selvi Kılıçdaroğlu, Uludere Ziyaretini Değerlendirdi: 'Adaletin Yerine Gelmediğini Düşünüyorlar, Sabırla Onu Bekliyorlar' - Son Dakika

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