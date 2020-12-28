Uludere'de 9 yıl önce hayatını kaybedenler için anma programı - Son Dakika

Uludere'de 9 yıl önce hayatını kaybedenler için anma programı

28.12.2020 16:07
Uludere'de 9 yıl önce hayatını kaybedenler için anma programı, System.String[]

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere olayına ilişkin, "Bu işin sorumluları bir gün elbet yargı önüne çıkacak ve yargılanacaklar, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere olayına ilişkin, "Bu işin sorumluları bir gün elbet yargı önüne çıkacak ve yargılanacaklar, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Siyaseten de hukuken de yapılması gereken ne varsa bizler bunu yapacağız." dedi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde, 28 Aralık 2011'de yaşanan olayda hayatını kaybeden 34 kişi için anma programı düzenlendi. Programa HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP'nin yeni ve eski milletvekilleri ile olayda yakınlarını kaybeden bazı aileler katıldı.

Köy mezarlığında başlayan programda hayatını kaybedenler için dua okundu.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, burada yaptığı açıklamada, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Şırnak Barosu'nun eksik evrak vermesi sebebiyle Anayasa Mahkemesinin olayla ilgili dosyayı eksik evrak nedeniyle kabul etmediğini, ailelerin de davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıdığını ancak AİHM'in de Türkiye'deki iç hukuk yolları tükenmediği gerekçesiyle davayı kabul etmediğini hatırlatan Buldan, şöyle konuştu:

"O dönemin Şırnak Barosu'nun bu konuda büyük eksiklikler yaptığı, yetersiz kaldığı ortadadır. ve bir an önce o dönemki Şırnak Barosunda yetkili olanların, bu konuda eksiklik yapanların açığa çıkarılması tarihi bir sorumluluktur. HDP olarak bizim de elbette ki hukuken eksik kaldığımız yönler olmuştur. Denetim ve takip sürecini iyi yapamamış, süreci iyi takip edememiş, hukuken ve bu takipsizlik sonucunda da bu tür karar ile karşı karşıya kalmamız bizim büyük bir eksikliğimizdir. Ancak her şey bitmiş, her şey tükenmiş anlamına gelmemelidir."

Uludere'deki acının herkesin ortak acısı olduğunu ifade eden Buldan, "Bu işin sorumluları bir gün elbet yargı önüne çıkacak ve yargılanacaklar, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Siyaseten de hukuken de yapılması gereken ne varsa bizler bunu yapacağız. Burada ailelerimizin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Acınızı bir kez daha yürekten paylaşıyoruz. ve bir kez daha yaşamını yitiren 34 canımıza Allah'tan rahmet diliyor, hepinizin bir kez daha başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, Uludere, Buldan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uludere'de 9 yıl önce hayatını kaybedenler için anma programı - Son Dakika


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