Uludere'de arıcılık kursuna yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludere'de arıcılık kursuna yoğun ilgi - Son Dakika

Uludere'de arıcılık kursuna yoğun ilgi

6 saat önce

Şırnak'ın Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Dicle Kalkınma Ajansına sunmuş olduğu ve onaylanan organik arıcılık, polen, propolis, arı sütü ve arı zehiri projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Şırnak'ın Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Dicle Kalkınma Ajansına sunmuş olduğu ve onaylanan organik arıcılık, polen, propolis, arı sütü ve arı zehiri projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


10 gün, 8 saat ve toplamda 80 saat sürecek olan eğitimin öğretim görevlisi Mehmet Ali Kutlu tarafından verildiği belirtildi. Projeden 50 arıcı ve 10 veterinerin yararlanacağı bildirildi. Arıcılık kursuna katılan kursiyerler, teorik eğitiminin ardından pratik eğitim görerek, arıcılığı öğreniyor. Eğitimde arıların nasıl bal yaptığı uygulamalı olarak gösteriliyor. Kursu tamamlayanlar bu işi profesyonelce yapmış olacak.


Uludere Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, kursun 80 saatlik bir kurs olduğunu belirterek, "Uludere arıcılık konusunda önemli ilçelerimizden biridir. Uludere Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçilerimizin, arıcılarımızın bilinçli olarak arı yetiştirmeleri, kaliteli bal üretmeleri, rekolteleri artırmalarıdır bütün derdimiz. Biz halkımızın mutlu olduğu zaman mutlu oluyoruz. Kursiyerlerimize başarılar diliyoruz" dedi.


Arıcılık kursunun ilgi gören kurslar arasında yer aldığını açıklayan Uludere Tarım ve Orman Müdürü İnan, "Kursa katılan vatandaşlarımızın sağlıklı bir eğitim almalarını sağlıyoruz. Bilinçli ve profesyonelce bu işi icra edip hem kalite hem de ürünü artırma konusunda gelişme yaşansın diye bu eğitimleri veriyoruz. Bu kurslarımız rağbet görüyor. Bu kurslarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu. - ŞIRNAK

Uludere, Şırnak, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
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