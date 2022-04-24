Uludere'de eşini öldüren şahıs teslim oldu - Son Dakika
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Uludere'de eşini öldüren şahıs teslim oldu

24.04.2022 10:32
Uludere'de eşini öldüren şahıs teslim oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde evli olduğu Mihriban Şengil'i öldürüp firar eden cinayet şüphelisi teslim oldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde evli olduğu Mihriban Şengil'i öldürüp firar eden cinayet şüphelisi teslim oldu.

Eşi Mihriban Şengil'i öldüren ve 8 yaşındaki kızını ağır yaralayan Metin Şengil, bugün Uludere Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Gözaltına alınan Şengil'in, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olay

Uludere ilçesinde 21 Nisan günü akşam saatlerinde Mihriban Şengil, eşi Metin Şengil tarafından öldürülmüştü. Olayda annesinin yanında bulunan kızı da ağır yaralanıp tedavi altına alınmıştı. - ŞIRNAK

Uludere'de eşini öldüren şahıs teslim oldu
Uludere'de eşini öldüren şahıs teslim oldu

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Emniyet Müdürlüğü, Uludere, Cinayet, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uludere'de eşini öldüren şahıs teslim oldu - Son Dakika


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