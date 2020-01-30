Uludere'de Hayat Sizinle Güzel Projesi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Uludere'de Hayat Sizinle Güzel Projesi - Son Dakika

Uludere'de Hayat Sizinle Güzel Projesi

6 saat önce

Şırnak'ın Uludere ilçesinde başlatılan Hayat Sizinle Güzel Projesi kapsamında ekipler, yeni doğan bebeklerin aileleri ile yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Uludere'de Hayat Sizinle Güzel Projesi, System.String[]

Şırnak'ın Uludere ilçesinde başlatılan Hayat Sizinle Güzel Projesi kapsamında ekipler, yeni doğan bebeklerin aileleri ile yaşlıları evlerinde ziyaret etti.


Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz'ın girişimleri ile başlatılan Hayat Sizinle Güzel Projesinin saha uygulama çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda ekipler, Yeşilyova Mahallesi'nde yeni doğan bebek ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti.


Proje ile ilgili konuşan Kaymakam Solmaz, Hayat Sizinle Güzel Projesi ile ilçedeki yeni doğan bebeklerin ailelerini ve yaşlıları evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi. Kaymakam Solmaz, "Bu proje ziyaretleri kapsamında sağlıklı nesiller için yeni doğan bebeklerden topuk kanı alınması sağlanacak. Demir ve D vitamini kullanımı hakkında aile hekimlerince bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. Projenin diğer ayağında ise ilçemizdeki yaşlılarımız ziyaret edilip yalnız olmadıkları hissettirilecek, sağlık kontrolleri yapılacak ve varsa ihtiyaçları giderilecektir. Bizler bugün proje ekiplerimizle birlikte Hayat Sizinle Güzel Projesinin startını Yeşilyova Mahallesi'nde verdik. Ailelerimizden vatandaşlarımızdan olumlu sinerjiler aldık. Bu projemizin saha çalışmalarını bizzat kendim takip edip sık sık ekiplerimize eşlik edeceğim. Bu projemizde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:15 Kaynak: İHA
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