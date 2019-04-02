Son Dakika Haberleri: Uludere'de Heyelan; Evlere Toprak Aktı

Uludere'de Heyelan; Evlere Toprak Aktı

32 dakika önce

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde, şiddetli yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi.

Uludere'de Heyelan; Evlere Toprak Aktı, System.String[]
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde, şiddetli yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Bazı evleri su basarken, bazı evler ve bahçeleri de toprakla doldu. 

Uludere'nin Taşdelen köyünde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bu sabah heyelan meydana geldi. Can kaybı ya da yaralanan olmazken, köydeki bazı evleri su bastı. Heyelanda bazı evler  ve bahçelerine de toprak yığını girdi. Uludere Kaymakamlığı'nca evlerde hasar tespit çalışması yapılırken, İl Özel İdaresi ekipleri de temizlik çalışması başlattı.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:19 Kaynak: DHA

Şırnak, Taşdelen, Uludere, Güncel
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