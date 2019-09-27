Son Dakika Haberleri: Uludere'de huzur festivali birinci gününde
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Uludere'de huzur festivali birinci gününde

34 dakika önce

Uludere'de huzur festivali birinci günündeŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2'incisi düzenlenen gençlik,huzur ve bal festivali birinci gününde halaylarla kutlandı.

Uludere'de huzur festivali birinci gününde

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2'incisi düzenlenen gençlik,huzur ve bal festivali birinci gününde halaylarla kutlandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde ikincisi düzenlenen festivale ilçe kaymakamı AK Parti il başkanı ve binlerce vatandaş katıldı. Kürtçe şarkılar eşliğinde başlayan festivalde uzun halay kuyrukları oluştu. Yöreye ait bal tanıtımı yapılırken İlçe kaymakamı tüm vatandaşları festivale davet etti. güvenlik güçlerinin sayesinde bölgeye gelen huzurla beraber festivaller boy gösterdi. 3 gün sürecek olan festival çeşitli sanatçıların sahne almasıyla devam edecek. Uludere belediyesi tarafından düzenlenen festival 3 gün sürecek

Uludere'de huzur festivali birinci gününde

Uludere, Şırnak, Huzur, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:36 Kaynak: İHA
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