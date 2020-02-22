Uludere'de kadınlar hem ev hanımı hem iş kadını - Son Dakika
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Uludere'de kadınlar hem ev hanımı hem iş kadını

6 saat önce

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kadınlar hem ev hanımı hem iş kadını olmaya başladı.

Uludere'de kadınlar hem ev hanımı hem iş kadını, System.String[]

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kadınlar hem ev hanımı hem iş kadını olmaya başladı.


Uludere'de açılan Aile Destek Merkezi (ADEM) kursları meyvelerini vermeye başladı. Uludereli kadınlar destek merkezinde verilen kurslardan sonra el emeğiyle yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomilerine destek oluyorlar. Kursiyer Gülbahar Yıldız, kurs ile ustalık belgesinin ardından aldıkları ürün kursu neticesinde el emeği ile ürünler üretip sattıklarını, bu şekilde ev ekonomilerine de destek olduklarını ifade etti. ADEM Koordinatörü Berivan Ürek, merkezin amacının sosyal faaliyet yönünde imkanı olmayan Uludere kadınlarının hem meslek edinme hemde ekonomilerine destek sağlamaları olduğunu, kadınların hem ev hanımlığı hemde iş hayatında bulunmalarını sağladığını belirtti. Ürek, bu desteği Uludere kadınlarına sağladıkları için Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz ve diğer kurum yöneticilerine teşekkür etti. - ŞIRNAK

Uludere, Şırnak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:35 Kaynak: İHA
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