Uludere'de Kuaförüm Köyümde Projesi - Son Dakika
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Uludere'de Kuaförüm Köyümde Projesi

6 saat önce

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Kuaförüm Köyümde Projesi kapsamında köy okullarındaki öğrenciler ücretsiz tıraş edildi.

Uludere'de Kuaförüm Köyümde Projesi, System.String[]

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Kuaförüm Köyümde Projesi kapsamında köy okullarındaki öğrenciler ücretsiz tıraş edildi.


Uludere esnafının da desteği ile başlatılan Kuaförüm Köyümde Projesi kapsamında Gülyazı Şehit Er Mehmet Ali Kültür İlkokulu'nda öğrenciler ücretsiz tıraş edildi. Eğitimin sadece okul kitaplarda yazılanlardan ibaret olmadığını belirten proje yürütücüleri, "Kitapta olan kadar olmayanı da hayatın içinde öğreniyoruz. Bu bakımdan temizliğin önemini vurgulamak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Temizlik imanın yarısıdır hadis-i şerifinde de dinimizin temizliğe verdiği önemi görüyoruz. Temiz bir insan olmak dünyaya temiz bakmamızı sağlayacaktır" dedi.


Öğrenciler istedikleri saç modelini yaptırırken, etkinliği gerçekleştirenlere de teşekkür etti. - ŞIRNAK

Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:11 Kaynak: İHA
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