Uludere'de öğrenciler hem öğreniyor hem de üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludere'de öğrenciler hem öğreniyor hem de üretiyor - Son Dakika

Uludere'de öğrenciler hem öğreniyor hem de üretiyor

6 saat önce

Şırnak'ın Uludere ilçesinde öğrenciler, Hem Öğrenciyim Hem Üreticiyim Projesi ile üretime katkıda bulunuyor.

Uludere'de öğrenciler hem öğreniyor hem de üretiyor, System.String[]

Şırnak'ın Uludere ilçesinde öğrenciler, Hem Öğrenciyim Hem Üreticiyim Projesi ile üretime katkıda bulunuyor.


Uludere Kaymakamlığı tarafından Hem Öğrenciyim Hem Üreticiyim Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında öğrencilere 6 hafta boyunca teorik eğitimler verildikten sonra arıcılık malzemeleri hibe edilecek. Öğrenciler bu kapsamda bal üretimine katkıda bulunacak.


Konu ile ilgili konuşan Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, her projeyi ilk adımından son adımına kadar takip ettiklerini söyledi. Kaymakam Solmaz, "Hem Öğrenciyim Hem Üreticiyim Projesi ile ilçemizin temel geçim kaynaklarından olan arıcılık hakkında özellikle lise eğitimine başlamış öğrencilerimize teorik ve uygulamalı eğitim verilerek bilinçli üreticiler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu proje özellikle ilçemizdeki 6 lisenin öğrencilerine yönelik planlanmıştır. Arıcılık ile ilgili eğitim almak isteyen öğrencilerimiz eğitimler alacaklardır. Teorik eğitim bittikten sonra her okula verilen kovanlar sayesinde uygulamalı eğitim devam edecektir. Kovanlar belirlenen noktalara konulacak ve öğrenciler haftanın belirli günlerinde uygulamalı eğitime katılacaklardır. Ürettikleri balları satıp okula ve kendilerine maddi kazanç elde edeceklerdir. Lise öğrencilerimizin aldıkları bu eğitim sayesinde, eğitim-öğretim hayatları sonrasında bilinçli bir üretici olarak yapabilecekleri iş imkanlarına sahip olacaklardır. Bu projede emeği olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Uludere Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat İnan da, proje kapsamında 6 hafta boyunca teorik eğitim verileceğini söyledi. İnan, "Teorik eğitimler tamamlandıktan sonra arıcılık malzemeleri hibe edilecek. Başarılı olan her okuldan 12 öğrenciye arı kolonileri ve malzemesi verilecek. Bu anlamda üretilen bal Uludere Belediyesi ve kaymakamlık tarafından satın alınıp öğrencilerin ve okulların eksiklikleri giderilmiş olacak. Bir çok proje gibi bu projenin de startını vermiş olduk" diye konuştu. - ŞIRNAK

Uludere, Solmaz, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis eğitiminde sıkılan biber gazı, yurttaki öğrencileri hastanelik etti
Şırnak'ta 2 ev kadını, mantar tesisi kurup 15 kişiyi işe aldı Sosyal medyada paylaşmak için fotoğraf çektirdikleri silah ateş aldı, 1 kişi hayatını kaybetti Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu

Son Dakika Haberleri
16:46 Mısır'da 10 bakanı kapsayan kabine revizyonu yapıldı - Son Dakika
16:46 ÖDP'nin adı "Sol Parti" oldu - Son Dakika
16:46 Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un cenazesi Kütahya'da toprağa verildi - Son Dakika
16:45 İran Dışişleri Bakanı Zarif, Hint mevkidaşıyla bir araya geldi - Son Dakika
16:41 Diyarbakır'daki camilerde rehberlik hizmeti verildi, 3 turist Müslüman oldu - Son Dakika
13:12 Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Son Dakika
12:00 Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 16:46:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uludere'de öğrenciler hem öğreniyor hem de üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]