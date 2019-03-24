Son Dakika Haberleri: Uludere'de Öğrencilere Yangın Tatbikatı

Uludere'de Öğrencilere Yangın Tatbikatı

54 dakika önce

Şırnak'ın Uludere ilçesinde belediyeye bağlı itfaiye ekipleri tüm okullarda yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Uludere'de Öğrencilere Yangın Tatbikatı, System.String[]
Şırnak'ın Uludere ilçesinde belediyeye bağlı itfaiye ekipleri tüm okullarda yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Ekipler, olası yangında yapılması gerekenleri öğrencilere uygulamalı bir şekilde anlattı.

Uludere Belediyesi ilçe ve köylerde bulunan tüm okullarda yangın tatbikatları yaparak öğrencilere uygulamalı eğitim verdi. Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu ilçede eğitim gören ilk, orta ve lise öğrencilerine olası bir yangında neler yapılması gerektiğini öğrenmeleri açısından itfaiye ekiplerine tüm okullarda yangın tatbikatları yapması talimatını verdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Yakınoğlu, "Ülkemizde her yıl yangın faciaları sonrası kayıplar yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için belediyemize bağlı itfaiye ekiplerimize okullarda yangın tatbikatları yapmalarını söyledik. Belediyecilik sadece çalışmak değil aynı zamanda eğitimin de verildiği bir kurumdur. Bu nedenle okullarımızda öğrencilerimize olası bir yangında neler yapılmalı eğitimi verildi, eğitimler çok verimli geçti" dedi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

Şırnak, İtfaiye, Uludere, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Kaza Yaptı: Biri Ağır, 2 Yaralı Dilek Feneri Uçurmak İsterken Uçurumdan Düştü Son Dakika! Şırnak'tan Acı Haber! Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 20 Yaralı Var 3 Komandonun Hayatını Kaybettiği Kazanın Kamera Görüntüsü Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 12:45:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludere'de Öğrencilere Yangın Tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]