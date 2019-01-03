Son Dakika Haberleri: Uludere'de Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Uludere'de Okullar 1 Gün Tatil Edildi

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün için tatil edildi.

Uludere'de Okullar 1 Gün Tatil Edildi, System.String[]
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün için tatil edildi.

Uludere Kaymakamlığı, ilçe merkezi ile bağlı belde ve köylerdeki okullarda kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime ara verildiğini duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı sebebiyle ilçemiz merkez, merkeze bağlı belde ve tüm köy okullarında bugün okullar tatil edilmiştir" denildi. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:08 Kaynak: DHA

Şırnak, Uludere, Güncel
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