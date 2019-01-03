Uludere'de Okullar 1 Gün Tatil Edildi

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün için tatil edildi.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün için tatil edildi.



Uludere Kaymakamlığı, ilçe merkezi ile bağlı belde ve köylerdeki okullarda kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime ara verildiğini duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı sebebiyle ilçemiz merkez, merkeze bağlı belde ve tüm köy okullarında bugün okullar tatil edilmiştir" denildi. - Şırnak

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