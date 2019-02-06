Son Dakika Haberleri: Uludere'de 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Etkinliği

Uludere'de 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Etkinliği

1 saat önce

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği gerçekleştirildi.

Uludere'de 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Etkinliği, System.String[]
Şırnak'ın Uludere ilçesinde, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği gerçekleştirildi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik önemli bir adım atıldı. Yapılan düzenleme ile yaya öncelikli trafik anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale geldi. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı'nca 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. Bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı olarak uygulama gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Uludere İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu, kurum amirleri, öğretmen ve öğrencilerle birlikte ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda 'öncelik hayatın öncelik yayanın' afişlerini astı. İlçedeki sürücülere broşür dağıtılmasının ardından konuşan Kaymakam Yakınoğlu, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önderliğinde eş zamanlı başlatılan bu projeyi ilçemizde de uyguladık. Burada öğrencilerimizle beraber sürücülere broşür dağıttık. İlçenin bir çok yerine afişler asıldı, güzel bir etkinlik oldu. Allah'ın izniyle bu eyleme toplumca bu saatten itibaren riayet edeceğiz. Öncelik hayatın öncelik yayanın diyoruz" dedi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:10 Kaynak: İHA

Şırnak, Uludere, Güncel
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