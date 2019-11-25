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Uludere'de sonbahar güzelliği yaşanıyor

7 saat önce

Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal beldesinin eski yerleşkesi, doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

Uludere'de sonbahar güzelliği yaşanıyor, System.String[]

Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal beldesinin eski yerleşkesi, doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 1994'te boşaltılmak zorunda kalınan beldenin eski yerleşkesi, sonbaharın sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızı tonlarıyla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Yeni yerleşim yerinden 5 kilometre uzaktaki bölge, terör örgütüne yönelik operasyonların ardından sağlanan huzur sayesinde yöre sakinlerince ziyaret ediliyor. Köylüler, burada sonbaharda güneşli havanın ve eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Bölge, derin vadileri, kavak ve çamlarının oluşturduğu renk cümbüşüyle doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor.

- "Herkesi bu huzurlu doğaya davet ediyoruz"

Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski yerleşkenin çok güzel bir yer olduğunu söyledi.

Benek, "Buralar daha önce terör saldırıları nedeniyle yeterince tanıtılmadı ama huzurun gelmesiyle inşallah hak ettiği değeri bulacak." ifadesini kullandı.

Bölgede dört mevsim ayrı güzelliğin yaşandığına dikkati çeken Benek, "İlkbaharda açan bitki çeşitliliğiyle bir başka güzel olan bölge, sonbaharda ağaçların yapraklarıyla renk cümbüşü oluşturuyor. Herkesi bu huzurlu doğaya davet ediyoruz." dedi.

"Fotoğraf ve doğa tutkunları açısından keşfedilmemiş bir yer"

Ziyaretçilerden Mehmet Ali Bulut (27) ise terörden arındırılan bölgeye sık sık piknik yapmak için geldiklerini belirtti.

Huzur ortamının önemine işaret eden Bulut, "Dört mevsim çok güzel bir doğamız var. Kasımda güneşin tadını çıkarıyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Bölgeye fotoğraf çekmek için gelen Ayhan Babat da burasının her mevsim kartpostallık görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Bölgenin bir fotoğrafçının aradığı bütün görsellere sahip olduğunu vurgulayan Babat, "Terör nedeniyle boşaltılmış bir köy. Fotoğrafçılar için hem doğayı hem de eski evleri beraber resmetmek mümkün. Fotoğraf ve doğa tutkunları açısından keşfedilmemiş bir yer." dedi.

Uludere, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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