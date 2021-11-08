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Uludere'de yasa dışı avlanan iki şahsa 185 bin liralık ceza - Son Dakika

Uludere'de yasa dışı avlanan iki şahsa 185 bin liralık ceza

08.11.2021 19:59
Uludere'de yasa dışı avlanan iki şahsa 185 bin liralık ceza

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yasa dışı avlanan 2 şahsa toplam 185 bin 818 TL para cezası uygulandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yasa dışı avlanan 2 şahsa toplam 185 bin 818 TL para cezası uygulandı.

Gelen ihbar üzerine Uludere'de yasa dışı olarak üç keçi avlayan 2 kişi, Şırnak Doğayı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı. İkisi parçalanmış şekilde bulunan avlanan keçilere el konulurken, 2 şahsa toplamda 185 bin 818 TL para cezası uygulandı. Avlanmakta kullanılan iki adet Kaleşnikof silaha da el konuldu.

(Ayhan Babat/İHA)

Uludere'de yasa dışı avlanan iki şahsa 185 bin liralık ceza
Uludere'de yasa dışı avlanan iki şahsa 185 bin liralık ceza
Uludere'de yasa dışı avlanan iki şahsa 185 bin liralık ceza
Uludere'de yasa dışı avlanan iki şahsa 185 bin liralık ceza

Para Cezası, Türk Lirası, Uludere, Şırnak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uludere'de yasa dışı avlanan iki şahsa 185 bin liralık ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uludere'de yasa dışı avlanan iki şahsa 185 bin liralık ceza - Son Dakika
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