Uludere'deki kazada ölen 4 işçi toprağa verildi, 1 işçinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Uludere'deki kazada ölen 4 işçi toprağa verildi, 1 işçinin tedavisi sürüyor

02.06.2022 19:44
Uludere'deki kazada ölen 4 işçi toprağa verildi, 1 işçinin tedavisi sürüyor

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, enerji dağıtım şirketine ait kamyonetin, kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 4 işçi, ilçeye bağlı belde ve köylerde gözyaşlarıyla toprağa verilirken, ağır yaralanan Nurettin Yıldız'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, enerji dağıtım şirketine ait kamyonetin, kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 4 işçi, ilçeye bağlı belde ve köylerde gözyaşlarıyla toprağa verilirken, ağır yaralanan Nurettin Yıldız'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza, dün 15.00 sıralarında Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü yolunda meydana geldi. Enerji dağıtım şirketine ait Azat Dikmen yönetimindeki kamyonet, toprak yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savruldu. Kamyonet, yaklaşık 50 metre yükseklikten taklalar atarak şarampole devrildi. Kazada kamyonette bulunan 5 işçi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uludere ile Şırnak Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan sürücü Azat Dikmen (26) ile Muhammet Mehdi Altürk (21), Özcan Benek (24) ve Fikret Apaydın (29) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden işçiler ilçeye bağlı belde ve köylerdeki mezarlıklarda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan Nurettin Yıldız'ın (54) Şırnak Devlet Hastanesi yoğun bakımındaki tedavisinin devam ettiği belirtildi.


Uludere'deki kazada ölen 4 işçi toprağa verildi, 1 işçinin tedavisi sürüyor
Uludere'deki kazada ölen 4 işçi toprağa verildi, 1 işçinin tedavisi sürüyor
Uludere'deki kazada ölen 4 işçi toprağa verildi, 1 işçinin tedavisi sürüyor
Uludere'deki kazada ölen 4 işçi toprağa verildi, 1 işçinin tedavisi sürüyor
YORUMLAR
500
Kazada hayatını kaybeden işçilerden geriye acı hikayeler kaldı Kazada hayatını kaybeden işçilerden geriye acı hikayeler kaldı Şırnak'taki kazada hayatını kaybeden işçilerden geriye acı hikayeler kaldı Şırnak'taki kazada hayatını kaybeden işçilerden geriye acı hikayeler kaldı
Kaynak: DHA

Nurettin Yıldız, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludere'deki kazada ölen 4 işçi toprağa verildi, 1 işçinin tedavisi sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
19:52 AB, Rusya'dan petrol ithalatını da yasaklayan yaptırım paketine onay verdi
19:35 Erik toplamak için ağaca çıktı, merdiven basamağı kırılınca hayatını kaybetti
19:31 Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
18:31 Ünlü futbolcunun iki kadınla otel odasında görüntüleri çıktı! Nişanlısının tepkisi ise olaydan daha çok şaşırttı
18:05 Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 19:59:34. #1.13#
SON DAKİKA: Uludere'deki kazada ölen 4 işçi toprağa verildi, 1 işçinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement