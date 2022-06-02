Uludere'deki kazada ölen 4 işçi toprağa verildi, 1 işçinin tedavisi sürüyor

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, enerji dağıtım şirketine ait kamyonetin, kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 4 işçi, ilçeye bağlı belde ve köylerde gözyaşlarıyla toprağa verilirken, ağır yaralanan Nurettin Yıldız'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza, dün 15.00 sıralarında Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü yolunda meydana geldi. Enerji dağıtım şirketine ait Azat Dikmen yönetimindeki kamyonet, toprak yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savruldu. Kamyonet, yaklaşık 50 metre yükseklikten taklalar atarak şarampole devrildi. Kazada kamyonette bulunan 5 işçi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uludere ile Şırnak Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan sürücü Azat Dikmen (26) ile Muhammet Mehdi Altürk (21), Özcan Benek (24) ve Fikret Apaydın (29) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden işçiler ilçeye bağlı belde ve köylerdeki mezarlıklarda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan Nurettin Yıldız'ın (54) Şırnak Devlet Hastanesi yoğun bakımındaki tedavisinin devam ettiği belirtildi.