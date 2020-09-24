Uludere eğitimde başarıya koşuyor - Son Dakika

Uludere eğitimde başarıya koşuyor

Uludere eğitimde başarıya koşuyor Şırnak'ın Uludere ilçesinde lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler, sınavlarda önemli başarılar elde etti.

Uludere eğitimde başarıya koşuyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler, sınavlarda önemli başarılar elde etti. Kaymakam Ahmet Solmaz, lise ve üniversite sınavlarında farklı bölümleri kazanan öğrencileri ödüllendirdi.

Uludere'de kamu kurum ve kuruluşların eğitim alanında hayata geçirdiği projeler meyvelerini vermeye başladı. İlçede yüzlerce öğrenci bu yıl yapılan lise ve üniversite sınavlarında başarılı oldu. Başarılı olan öğrencilere ödül verildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen törenle başarılı öğrenciler ödüllerini aldı.

Etkinlikte konuşan Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, hayata geçirilen projeler sayesinde binlerce öğrencinin kendini keşfettiğini söyledi. Kaymakam Solmaz, "Geçen yıl Uludere'de göreve başladıktan sonra Uludere ve öğrencilerimiz için neler yapabiliriz diye daire amirlerimizle istişareler yaptık. İlerlemenin, üretmenin, gelişimin ve değişimin şekilleneceği kurumların temelinde eğitim kurumlarının olduğu bilinciyle birçok proje hazırladık ve 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla projelerimizi uygulamaya başladık. Biraz çaba ve gayret gerektiriyordu. Hazırladığımız eylem planında birçok projeyi devreye soktuk. 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimizle ayrı ilgilenmek istedik. Projelerimiz pandemi süreci olmasına rağmen çok güzel ilerledi ve şimdi verimini alıyoruz. Çok mutluyuz" dedi.

Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş da 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 6 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Demirtaş, "Bu projeler sayesinde 132 öğrenci istediği liseyi kazandı. 168 öğrenci ise lisans ve önlisans programlarına yerleşti. Bu başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Cizre Fen Lisesini kazanan Pınar Benek ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada bulunmak çok güzel, bizlere desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Başarı hepimizin" şeklinde konuştu.

Uludere eğitimde başarıya koşuyor

Uludere, Solmaz, Şırnak, Lise, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uludere eğitimde başarıya koşuyor - Son Dakika

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