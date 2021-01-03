Uludere Kaymakamı Solmaz sokak hayvanlarına mama dağıttı - Son Dakika

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve su bıraktı.

Kaymakam Solmaz ve beraberindekiler, ilçe genelinde bulunan belirli noktalara sokak hayvanlarının tüketebileceği şekilde mama bıraktı. Kaymakam Solmaz, korona virüs salgınından sokak hayvanlarının da olumsuz bir şekilde etkilendiğini söyledi. Kaymakam Solmaz, "İyi bir yaşam onların da en tabi hakkı. Vatandaşlarımızın evlerinden çıkamadığı bu dönemde can dostlarımızın beslenme sıkıntısı yaşamamaları adına ilçemizin belirli noktalarına ekiplerimiz aracılığıyla mama ve su bıraktık. Unutmayalım ki canlılara merhamet her güzel duygunun kaynağıdır" dedi. - ŞIRNAK