Uludere Kaymakamı Solmaz sokak hayvanlarına mama dağıttı - Son Dakika

Uludere Kaymakamı Solmaz sokak hayvanlarına mama dağıttı
03.01.2021 11:12
Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve su bıraktı.
Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve su bıraktı.
Kaymakam Solmaz ve beraberindekiler, ilçe genelinde bulunan belirli noktalara sokak hayvanlarının tüketebileceği şekilde mama bıraktı. Kaymakam Solmaz, korona virüs salgınından sokak hayvanlarının da olumsuz bir şekilde etkilendiğini söyledi. Kaymakam Solmaz, "İyi bir yaşam onların da en tabi hakkı. Vatandaşlarımızın evlerinden çıkamadığı bu dönemde can dostlarımızın beslenme sıkıntısı yaşamamaları adına ilçemizin belirli noktalarına ekiplerimiz aracılığıyla mama ve su bıraktık. Unutmayalım ki canlılara merhamet her güzel duygunun kaynağıdır" dedi. - ŞIRNAK
Son Dakika Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin KDK'den sağlık çalışanlarına salgın döneminde yapılan ek ödemeye ilişkin tavsiye kararı Türk bilim insanlarından müthiş icat! Evde idrarla yapılan koronavirüs testi 15 saniyede sonuç veriyor "Aşı olmayan vatan hainidir, onlara kız vermeyeceğiz" diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı Cennet hurmasının bu yılki fiyat ve kalitesi üreticinin yüzünü güldürüyor The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "2021'in hikâyesini belirleyecek 12 lider" listesine seçti Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar