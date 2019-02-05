Uludere Kaymakamı Yakınoğlu Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor
1 saat önce
Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu, ev ziyaretlerine devam ediyor.
Şırnak
'ın Uludere
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih
Yakınoğlu, ev ziyaretlerine devam ediyor.
Kaymakam Yakınoğlu, merkez ve bağlı köyleri ziyaret edip vatandaşların evlerine misafir olarak sorunlarına dinlemeye devam ediyor. Vatandaşların taleplerini dinleyip çözüm için çalışma başlatan Kaymakam Yakınoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Altürk ile beraber ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini ziyaret ettiklerini söyledi. Yakınoğlu, "Ziyaretlerimizde bizleri oldukça sıcak karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinlemek ve imkanlar dahilinde elimizden gelen her türlü desteği sağlamaktır. Çok verimli geçen aile ziyaretlerimizin devamlı hale getiriyoruz" dedi. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:35 Kaynak: İHA
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