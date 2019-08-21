Uludere Kaymakamı Yakınoğlu'na vatandaşlardan hüzünlü veda

- Uludere Kaymakamı Yakınoğlu'na vatandaşlardan hüzünlü vedaŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı iken Düzce'nin Gümüşova İlçe Kaymakamlığına atanan Mehmet Fatih Yakınoğlu, ilçe vatandaşları ile vedalaştı.

- Uludere Kaymakamı Yakınoğlu'na vatandaşlardan hüzünlü veda

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı iken Düzce'nin Gümüşova İlçe Kaymakamlığına atanan Mehmet Fatih Yakınoğlu, ilçe vatandaşları ile vedalaştı. Bazı vatandaşların göz yaşlarını tutamadığı görüldü.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce kaymakam olarak atanan Mehmet Fatih Yakınoğlu, son kararname ile Düzce'nin Gümüşova İlçe Kaymakamlığı görevine atandı. Kaymakam Yakınoğlu için Uludere'de veda töreni düzenlendi. Bine yakın vatandaş, Kaymakam Yakınoğlu ile vedalaşmak için hükümet konağı önünde toplandı. Belediye başkanı tarafından fahri Uludereli belgesini alan Kaymakam Yakınoğlu, "3 yıla yakındır Uludere'de kaymakamlık görevini yapıyorum. Buralar çok güzel ancak eminim ki dahada güzel olacaktır. Birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece hiçbir güç aramızı bozamayacaktır. Son günümde beni uğurlamaya gelen değerli hemşehrilerime çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun. Ben bayrağı bir kaymakamdan devraldım şimdi başkasına devrediyorum. Bu kutsal mesleği başka ilçede devam edeceğim. Burada bulunmanız beni çok mutlu etti. tekrar tekrar teşekkür ederim" dedi.

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ise yaptığı çalışmalarla ilçeye renk katan Kaymakam Yakınoğlu'na fahri hemşerilik belgesi verdi. Ürek, "Bizlere ilçemize bir çok katkı sunduğunuz için çok teşekkür ederiz. İlçemiz sizin sayenizde çok güzelleşti. Bu kalabalıktan anlaşıldığı gibi çok seviliyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu.

Vatandaşlardan Berivan Ürek ise kaymakamın gidişinden dolayı çok üzüldüğünü belirtti. Berivan Ürek, "İlçe kaymakamımız için hem üzülüyor hem de seviniyoruz. Yıllardır burada yapılmayan tüm yatırımları yaptı. İlçemiz çok güzelleşti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, yolu açık olsun" eklinde konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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