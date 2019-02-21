Son Dakika Haberleri: Uludere Kaymakamı Yakınoğlu, Taziye Ziyaretinde Bulundu

Uludere Kaymakamı Yakınoğlu, Taziye Ziyaretinde Bulundu

1 saat önce

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, annesi vefat eden Yazı İşleri Müdürü Mehmet Üren'e taziye ziyaretinde bulundu.

Uludere Kaymakamı Yakınoğlu, Taziye Ziyaretinde Bulundu, System.String[]
Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, annesi vefat eden Yazı İşleri Müdürü Mehmet Üren'e taziye ziyaretinde bulundu.

Uludere İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yakınoğlu, beraberindeki kurum amirleri ile Üren'e taziye ziyareti gerçekleştirdi. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır dileyen Kaymakam Yakınoğlu, "Kaymakamlığımızda görev yapan Üren'in kıymetli anneleri Hatice Üren hakkın rahmetine kavuştu. Bu acı haberi duyar duymaz taziyelerde bulunduk. Müdürümüzün acısını paylaşıyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:27 Kaynak: İHA

Mehmet Fatih, Şırnak, Uludere, Güncel
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