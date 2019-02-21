Uludere Kaymakamı Yakınoğlu, Taziye Ziyaretinde Bulundu

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, annesi vefat eden Yazı İşleri Müdürü Mehmet Üren'e taziye ziyaretinde bulundu.

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, annesi vefat eden Yazı İşleri Müdürü Mehmet Üren'e taziye ziyaretinde bulundu.



Uludere İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yakınoğlu, beraberindeki kurum amirleri ile Üren'e taziye ziyareti gerçekleştirdi. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır dileyen Kaymakam Yakınoğlu, "Kaymakamlığımızda görev yapan Üren'in kıymetli anneleri Hatice Üren hakkın rahmetine kavuştu. Bu acı haberi duyar duymaz taziyelerde bulunduk. Müdürümüzün acısını paylaşıyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi. - ŞIRNAK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Deniz Baykal 16 Ay Sonra Döndüğü Meclis'te Yemin Etti, Yemini Metinden Değil Ezbere Okudu

Son Dakika! Vakıfbank, Kredi Faiz Oranlarını İndirdi

Eksi 17 Derecede Hedefi Tam İsabetle Vuran Milli SİHA, Yabancı Askeri Heyetleri Mest Etti

Ünlü Rapçi Ezhel, Uyuşturucu Davasından İkinci Kez Beraat Etti