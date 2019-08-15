Son Dakika Haberleri: Uludere modern bir kent haline dönüyor
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Uludere modern bir kent haline dönüyor

1 saat önce

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediyesi, kent genelinde asfaltlama çalışması başlattı.

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Şırnak'ın Uludere İlçe Belediyesi, kent genelinde asfaltlama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarla kent, modern bir görünüme kavuştu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde belediyeyi büyük bir oy farkıyla kazanan AK Parti'li Sait Ürek, yaptığı çalışmalarla ilçeyi modern bir hale getirdi. Birçok park, bahçe, sosyal tesis ve mesire alanı yapan Ürek, son olarak Cumhuriyet Caddesi'ne sıcak asfalt döktü.

Konu ile ilgili konuşan Ürek, yeni projelerini en kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi. Ürek, "İlçemizi modern bir şehir haline getirmek için elimizden geleni yapacağız. Allah'ın izniyle devlet büyüklerimizin destekleriyle ilçemize renk katacak olan projelerimiz yavaş yavaş hayata geçti, geçiyor. Son olarak ilçemizin en işlek caddesi sıcak asfaltla kapladık, halkımıza hayırlı olsun. Yayla yollarımız temizleniyor, yeni yollar açılıyor. Mahallelerimizdeki dere yatakları bir bir temizlenip ilaçlanıyor. Belediye olarak gönül belediyeciliği için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - ŞIRNAK
Cumhuriyet Caddesi, AK Parti, Uludere, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:41 Kaynak: İHA
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