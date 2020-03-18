Uludere-Şırnak karayolu, sağanak yağış nedeni ile kapandı - Son Dakika

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Uludere-Şırnak karayolu, sağanak yağış nedeni ile kapandı
6 saat önce
- Uludere-Şırnak karayolu, sağanak yağış nedeni ile kapandı Şırnak ile Uludere'yi bağlayan karayolu, sağanak yağış nedeni ile meydana gelen bozulmaların ardından trafiğe kapandı.
- Uludere- Şırnak karayolu, sağanak yağış nedeni ile kapandı
ŞIRNAK - Şırnak ile Uludere'yi bağlayan karayolu, sağanak yağış nedeni ile meydana gelen bozulmaların ardından trafiğe kapandı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Şırnak'ta dün gece yarısından itibaren etkisini gösteren sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinden itibaren aralıksız devam eden sağanak yağış nedeni ile birçok çay ve dere taştı. Sağanak yağış nedeni ile Şırnak-Uludere karayolu ulaşıma kapandı. Onlarca araç yolda kalırken, bölgeye gönderilen ekipler, yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:36 Kaynak: İHA
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