Uludere-Uzungeçit'e çığ düştü yol saatler sonra ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Uludere-Uzungeçit'e çığ düştü yol saatler sonra ulaşıma açıldı

07.03.2022 10:25

Uludere-Uzungeçit'e çığ düştü yol saatler sonra ulaşıma açıldıUzungeçit Beldesi yolu 23'ncü kilometresine çığ düştü.

Uludere- Uzungeçit'e çığ düştü yol saatler sonra ulaşıma açıldı

ŞIRNAK Şırnak'ın Uludere-Uzungeçit Beldesi yolu 23'ncü kilometresine çığ düştü. Yol, saatlerce temizleme çalışması sonrası tekrar ulaşıma açıldı.

Şırnak Uludere ilçesi Uzungeçit Beldesinin 23'ncü kilometresine 5 Martta çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Yolun ulaşıma kapanması üzerine Karayolları 9. Bölge 95. Şube şefliği ekipleri çığ düşen Uludere- Uzungeçit yolu 23. kilometresi, Zengil Deresi mevkiinde temizleme çalışması başlattı. Sabah başlayan çalışma akşam saatlerine kadar sürdü. Çığ düşen bölgede yer yer 7-8 metre kar kalınlığı ölçüldü. Karayolları 9. Bölge 95. Şube şefliği ekipleri, yolları temizleyip tekrar ulaşıma açtığını belirtti.

Uludere-Uzungeçit'e çığ düştü yol saatler sonra ulaşıma açıldı
Uludere-Uzungeçit'e çığ düştü yol saatler sonra ulaşıma açıldı
Uludere-Uzungeçit'e çığ düştü yol saatler sonra ulaşıma açıldı

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Uzungeçit, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uludere-Uzungeçit'e çığ düştü yol saatler sonra ulaşıma açıldı - Son Dakika


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