Son Dakika Haberleri: Uludere ve Beytüşşebap İlçeleri, Kar Yağışı Nedeni ile Beyaza Büründü

Uludere ve Beytüşşebap İlçeleri, Kar Yağışı Nedeni ile Beyaza Büründü

28 dakika önce

Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri, kar yağışı nedeni ile beyaza büründüŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri, kar yağışı nedeni ile beyaza büründü.

Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri, kar yağışı nedeni ile beyaza büründü

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri, kar yağışı nedeni ile beyaza büründü.
Mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı Kato dağı eteklerinde bulunan Beytüşşebap ilçesi ile Uludere'de hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran kar yağışı nedeni ile sürücüler zor anlar yaşarken, esnaf da iş yerlerinin önlerini temizledi. Vatandaşlar aniden bastıran kar yağışı sonrası şemsiyelerle evlerinin yolunu tuttu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:45 Kaynak: İHA

Şırnak, Uludere, Beytüşşebap, Genel
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