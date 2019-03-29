Uludere ve Beytüşşebap İlçeleri, Kar Yağışı Nedeni ile Beyaza Büründü
28 dakika önce
Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri, kar yağışı nedeni ile beyaza büründüŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri, kar yağışı nedeni ile beyaza büründü.
Uludere
ve Beytüşşebap
ilçeleri, kar yağışı nedeni ile beyaza büründü
ŞIRNAK - Şırnak
'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri, kar yağışı nedeni ile beyaza büründü.
Mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı Kato
dağı eteklerinde bulunan Beytüşşebap ilçesi ile Uludere'de hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran kar yağışı nedeni ile sürücüler zor anlar yaşarken, esnaf da iş yerlerinin önlerini temizledi. Vatandaşlar aniden bastıran kar yağışı sonrası şemsiyelerle evlerinin yolunu tuttu.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:45 Kaynak: İHA
Köşe Yazarı Ayşe Özyılmazel, Şeyma Subaşı'nın "Kadınlar Zayıftır" Paylaşımına Tepki Gösterdi
Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Destek Ödemeleri Bugün Saat 18.00'den Sonra Tek Seferde Yapılacak
Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor