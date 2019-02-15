Uludere'ye Tam Donanımlı Ambulans
2 saat önce
Sağlık Bakanlığı tarafından Şırnak'ın Uludere ilçesine tam donanımlı ambulans gönderildi.
Sağlık Bakanlığı
tarafından Şırnak
'ın Uludere
ilçesine tam donanımlı ambulans gönderildi. Gönderilen ambulans düzenlenen törenle devlet hastanesi envanterine alındı.
Uludere Devlet Hastanesi
ambulans eksikliği nedeniyle Sağlık Bakanlığına yapılan müracaat olumlu sonuç verdi. Uludere İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih
Yakınoğlu'nun katılımıyla ambulans için tören düzenlendi. Yakınoğlu devletin tüm imkanlarını Şırnak için seferber ettiğini belirterek yeni getirilen ambulansın hayırlı olmasını diledi. Yakınoğlu, "Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 1 adet tam donanımlı ambulans, yapılan törenle Uludere Devlet Hastanesi acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere görevlilere teslim edildi. İlçemize hayırlı olmasını dileriz. Şirin ilçemizin en güzel hizmetlere layık olduğunu söylemek isterim. Allah'ın izniyle bir çok projemizi en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Uludere şimdi bir başka güzel" diye konuştu. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:42 Kaynak: İHA
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