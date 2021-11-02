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Uludereli öğrenciler Kaymakamlık desteğiyle müzikte hayallerini gerçekleştiriyor - Son Dakika

Uludereli öğrenciler Kaymakamlık desteğiyle müzikte hayallerini gerçekleştiriyor

02.11.2021 17:08

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Hilal Şeyhan Ortaokulundaki müzik sınıfında eğitim gören öğrenciler Kaymakamlık desteğiyle müzikte hayallerini gerçekleştiriyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Hilal Şeyhan Ortaokulundaki müzik sınıfında eğitim gören öğrenciler Kaymakamlık desteğiyle müzikte hayallerini gerçekleştiriyor.

Hilal beldesindeki okulda 3 yıl önce göreve başlayan müzik öğretmeni Hasret Cem Bozdağ'ın girişimi, Uludere Kaymakamlığının desteğiyle müzik sınıfı oluşturuldu.

Şair Buhurizade Mustafa Itri ismi verilen sınıfta 5 gitarist, 4 bağlamacı, 2 perküsyoncu ve 1 piyanist ve 7 solistin bulunduğu 19 kişilik koro oluşturuldu.

Yaptıkları müzikler sosyal medyada büyük ilgi gören öğrenciler bu alanda yeteneklerini geliştirmek için hedef büyüttü.

"Dijital Tayfa" adı verilen 19 kişilik grup gelen teklif üzerine TRT Çocuk'un beğenilen çizgi filmlerinden "Rafadan Tayfa" için jenerik müzik hazırlayacak.

"Öğrencilerimiz hayallerinin ilk ayağını gerçekleştiriyor"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, AA muhabirine, ilçe genelindeki 44 okulda beceri atölyesi oluşturduklarını, bunların 12'sinin müzik atölyesi olduğunu söyledi.

Kaymakamlık tarafından ilçeye bağlı Hilal Şeyhan, Dağdibi ve Şenoba Mevlana ortaokullarındaki birer sınıfta müzik atölyesi oluşturulduğunu dile getiren Demirtaş, bu sayede öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Demirtaş, "Kaymakamlığın desteklediği bu müzik atölyelerinde uzun vadede iyi sonuçlar alınacağını düşünüyoruz. Yetenekli öğrencilerimiz var. Bu okuldaki öğrencilerimiz iyi sonuçlar alıyorlar ve almaya da devam edecekleri kanısındayız. Özellikle 8. sınıf öğrencilerimiz yetenek sınavlarına hazırlanıyor. Müzik yeteneği olan öğrencilerimiz güzel sanatlar lisesine yerleşiyor. Böylelikle öğrencilerimiz hayallerinin ilk ayağını gerçekleştiriyorlar. Amacımız bu hayallerine bir nebze olsun katkı sunmak, destek vermek." diye konuştu.

"Müzikte ekol olmuş sanatçılar niye buradan çıkmasın?"

Müzik öğretmeni Bozdağ ise 3 yıldır görev yaptığı okulda çocuklarda gördüğü müzik aşkını okul yönetimine ileterek bir dijital sınıf kurulması yönünde talepte bulunduğunu, oluşturulan sınıfta kısa sürede iyi neticeler aldıklarını ifade etti.

Öğrencilerin ses tonunun müzik yapmayı daha da kolaylaştırdığını anlatan Bozdağ, "Çocukların müziğe olan tutkuları enstrümanları kısa sürede öğrenmelerini sağladı. Sesle müziği birleştirince ortaya güzel şeyler çıktı. Yaptığımız müzik parçalarını, eserleri sosyal medyamızda paylaştık ve kısa sürede olumlu dönüşler aldık. Bu da bizi motive etti ve biraz daha bu işe sarılmamıza vesile oldu." dedi.

"Amaçlarımızdan biri de dijital müzikte üreten bir nesil yetiştirmek. İlk meyvelerini almaya başladık. İlk projemiz TRT'nin 'Rafadan Tayfa' isimli çocuk programı olacak. Çocukları Ankara'ya götüreceğiz ve Rafadan Tayfa'nın jenerik şarkılarında yer alacağız inşallah." diyen Bozdağ, bundan esinlenerek grubun adını Dijital Tayfa koyduklarını aktardı.

Bozdağ, "Amacımız çocukları müzikte iyi bir noktaya getirmek. Bu oluşumu gelecek nesillere de aktarmak. Müzikte ekol olmuş sanatçılar niye buradan çıkmasın? Çocuklarda o potansiyeli görüyorum. Sınıfımızın hayalleri çok büyük. Onlarla göz göze geldiğimde onların heyecan ve tutkularını görebiliyorum. Bu da meslek aşkımı daha da artırıyor. İnşallah onlarla çok güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Berçem Kara, bir yıl önce başladığı müzik eğitiminde artık rahatlıkla gitar çalabildiğini, bunu müzik öğretmenine borçlu olduğunu belirtti.

Kara, "Müzik öğretmenime çok teşekkür ediyorum onun sayesinde Dijital Tayfa'nın bir üyesi oldum ve çok mutluyum. Hedefim müzik eğitmeni olmak." diye konuştu.

Uludereli öğrenciler Kaymakamlık desteğiyle müzikte hayallerini gerçekleştiriyor
Uludereli öğrenciler Kaymakamlık desteğiyle müzikte hayallerini gerçekleştiriyor
Uludereli öğrenciler Kaymakamlık desteğiyle müzikte hayallerini gerçekleştiriyor
Uludereli öğrenciler Kaymakamlık desteğiyle müzikte hayallerini gerçekleştiriyor
Uludereli öğrenciler Kaymakamlık desteğiyle müzikte hayallerini gerçekleştiriyor

Kaymakamlık, Hisarcık, Uludere, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uludereli öğrenciler Kaymakamlık desteğiyle müzikte hayallerini gerçekleştiriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uludereli öğrenciler Kaymakamlık desteğiyle müzikte hayallerini gerçekleştiriyor - Son Dakika
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