Ulugöl'de kar güzelliği - Son Dakika

ORDU'nun yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar yağışı etkili olurken, beyaza bürünen Gölköy ilçesindeki Ulugöl'de de kartpostallık görüntüler oluştu.

Karadeniz Bölgesi 'ni etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Ordu 'da dün başlayan kar yağışı bugün de sürdü. Yağışın etkili olmasıyla, kentin yüksek kesimlerindeki ilçeleri beyaza büründü. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 40 santimetreye kadar ulaştı. Gölköy ilçesinde bulunan ve turistlerin ilgi odağı olan Ulugöl de, kardan nasibini alarak beyaz örtüyle kaplandı. Beyaza bürünürken göl ve çevresinde güzel görüntüler oluştu. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar gölün yer aldığı Tabiat Parkı'nda anı fotoğrafı çekti. Ulugöl Tabiat Parkı, kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan manzaryla ziyaret edenleri etkiledi.

Kent merkezine 74 kilometre uzaklıkta, 7 dönüm büyüklüğünde ve 80 metre derinliğindeki Ulugöl'ü her yıl yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği belirtildi.