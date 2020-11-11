Ulugöl'de sonbahar güzelliği - Son Dakika

ORDU'nun Gölköy ilçesinde yer alan ve doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Ulugöl'de, sonbaharla birlikte renk cümbüşü oluştu.Gölköy ilçesindeki Ulugöl Tabiat Parkı, dört mevsim güzelliği ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sonbaharla birlikte renk cümbüşüne bürünen Ulugöl, manzarası ile beğeni topluyor. Ulugöl, sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsü, çevresindeki ağaçların yapraklarının sararması ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Özellikle hafta sonları Ulugöl'e gelen vatandaşlar, doğanın ve manzaranın tadını çıkarıyor.