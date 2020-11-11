Ulugöl'de sonbahar güzelliği - Son Dakika

Ulugöl'de sonbahar güzelliği
11.11.2020 10:56
ORDU'nun Gölköy ilçesinde yer alan ve doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Ulugöl'de, sonbaharla birlikte renk cümbüşü oluştu.
ORDU'nun Gölköy ilçesinde yer alan ve doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Ulugöl'de, sonbaharla birlikte renk cümbüşü oluştu.Gölköy ilçesindeki Ulugöl Tabiat Parkı, dört mevsim güzelliği ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sonbaharla birlikte renk cümbüşüne bürünen Ulugöl, manzarası ile beğeni topluyor. Ulugöl, sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsü, çevresindeki ağaçların yapraklarının sararması ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Özellikle hafta sonları Ulugöl'e gelen vatandaşlar, doğanın ve manzaranın tadını çıkarıyor.
Son Dakika Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 490 liradan işlem görüyor Antalyaspor, Ersun Yanal'la 2.5 yıllık anlaşmaya vardı 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti