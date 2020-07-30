Uluhan Mahallesi'nde tadilatı tamamlanan köy konağı açıldı - Son Dakika

Nallıhan Belediyesince Uluhan Mahallesi'nde tadilatı tamamlanan köy konağının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, AK Parti Nallıhan ilçe teşkilatı, MHP İlçe Başkanı İlker Oymağaç ve köy muhtarı Hasan Armağan ile mahalle sakinleri katıldı.

Başkan Öntaş, Kurban Bayramı öncesi konağı açmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş. Mahalle halkına hayırlı olsun.

Muhtar Armağan da Başkan Öntaş'a, köy konağını yeniden mahalleye kazandırdığı için teşekkür etti.