Ulukışla'da okullara kar tatili (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulukışla'da okullara kar tatili (2) - Son Dakika

Ulukışla'da okullara kar tatili (2)

6 saat önce

ULUKIŞLA'DA KÖY YOLLARI KAPANDINiğde'nin Ulukışla ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı felç etti.

Ulukışla'da okullara kar tatili (2), System.String[]

ULUKIŞLA'DA KÖY YOLLARI KAPANDI Niğde'nin Ulukışla ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı felç etti. İlçe merkezinde 25 santimetreyi bulan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Niğde- Adana karayolunda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ulukışla'nın birçok köy yolu ise ulaşıma tamamen kapandı. Ekipler, yol açma çalışmasını aralıksız sürdürüyor.


Ulukışla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak
Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı

Son Dakika Haberleri
22:53 İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Son Dakika
22:52 Av dönüşü ayağı kayarak düştü, tüfeğin ateş almasıyla vurularak öldü - Son Dakika
22:52 İDO VE BUDO YARIN YAPILACAK BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ - Son Dakika
22:50 RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, İSTANBUL'A GELDİ (1) - Son Dakika
22:50 RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, İSTANBUL'A GELDİ (2) (aktüel) - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika
21:47 Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 23:01:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ulukışla'da okullara kar tatili (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]