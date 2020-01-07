Ulukışla'da okullara kar tatili (2) - Son Dakika

Ulukışla'da okullara kar tatili (2)
6 saat önce
ULUKIŞLA'DA KÖY YOLLARI KAPANDINiğde'nin Ulukışla ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı felç etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:31 Kaynak: DHA
ULUKIŞLA'DA KÖY YOLLARI KAPANDI Niğde'nin Ulukışla ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı felç etti. İlçe merkezinde 25 santimetreyi bulan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Niğde- Adana karayolunda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ulukışla'nın birçok köy yolu ise ulaşıma tamamen kapandı. Ekipler, yol açma çalışmasını aralıksız sürdürüyor.
Son Dakika Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı