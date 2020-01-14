Ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı- Yeniden - Son Dakika

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyündeki bir evde, mangaldan çıktığı belirtilen yangında 2'si çocuk, 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Evde bulunanların, mangaldaki ateşin kapıyı tutuşturduğu için dışarı çıkmayı başaramadıkları belirtildi.

Hacıbekirli köyünde saat 00.30 sıralarında Subaşı ailesine ait müstakil evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pencereden atlayan Murat Subaşı (50), Necati Doğan (54) ve Nuray Doğan (51) yangından yaralı olarak kurtuldu. Yangın sırasında evin bir kısmı çöktü. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede, Mukaddes Subaşı (51), Fadime Doğan (26), Necati Doğan (5) ve Murat Muhammet Doğan'ın (2) cesetlerine ulaşıldı.

Yaralılardan Murat Subaşı ve Nuray Doğan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Necati Doğan'a ise ambulansta ayakta müdahale edildi.

KAPI TUTUŞTUĞU İÇİN ÇIKAMAMIŞLAR

Yapılan ilk incelemede, yangının akşam yemeği için yakılan mangaldan kaynaklandığı tespit edildi. Mangalda yanan ateşin kapıyı tutuşturduğu, bu nedenle de evdekilerin dışarı çıkamadığını aktardı.

'ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin , gece yarısı üzücü bir hadise yaşandığını belirterek, evde bulunan 7 kişiden 3'ünün camdan atlayarak canlarını kurtardığını söyledi.

VALİ ŞİMŞEK İNCELEME YAPTI

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek , köye gelerek yangının çıktığı evde incelemelerde bulundu. Kaymakam Osman Şahin'den bilgi alan Vali Şimşek, ihbar üzerine ekiplerin olay yerine gelerek yangına hemen müdahale bulunduğunu söyledi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangının söndürüldüğünü anlatan Şimşek, "Ancak ev ahşap, toprak ve kerpiç bir ev. Yangın sonucunda göçmeler oluştu" dedi.

Evde 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirten Vali Şimşek, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili adli tahkikat da devam ediyor" diye konuştu.

'YANGINI FARK ETTİĞİMİZDE BÜYÜMÜŞTÜ'

Ev sahibi Necati Doğan ise yangını fark edince camı ve pencere korkuluğunu kırarak dışarı çıktığını anlattı. Camı kırınca alevlerin daha da arttığına dikkati çeken Doğan, "Ben içerideydim, dışarı çıktım. İçeride gelinim, torunlar, gelinimin annesi ve babası vardı. Ben pencereden atladığımda gelinin babası 'yanıyorum' diye suyun altına yattı. Ben yangını fark ettiğimde büyümüştü" ifadelerini kullandı.