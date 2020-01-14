Ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı (3) - Son Dakika

TOPRAĞA VERİLDİLER

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Fadime Doğan, çocukları Necati ve Murat Muhammet Doğan ile annesi Mukaddes Subaşı'nın cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, Hacıbekirli köyünde helallik alınmasının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.