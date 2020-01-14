Ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı (3) - Son Dakika

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Ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı (3)
6 saat önce
TOPRAĞA VERİLDİLERNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Fadime Doğan, çocukları Necati ve Murat Muhammet Doğan ile annesi Mukaddes Subaşı'nın cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:29 Kaynak: DHA
TOPRAĞA VERİLDİLER
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Fadime Doğan, çocukları Necati ve Murat Muhammet Doğan ile annesi Mukaddes Subaşı'nın cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, Hacıbekirli köyünde helallik alınmasının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
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